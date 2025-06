[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

L’onorevole Roberto Vannacci a Foggia

Tutto pronto per l’incontro a Foggia con l’onorevole generale Roberto Vannacci, previsto per giovedì 26 giugno alle ore 10 all’Altro Cinema Cicolella in Via Duomo.

All’atteso appuntamento, moderato dal direttore del quotidiano l’Attacco Piero Paciello , interverranno il consigliere regionale, vicecoordinatore regionale e coordinatore provinciale per la Capitanata della Lega, l’avvocato Joseph Splendido, l’onorevole Rossano Sasso e il senatore Roberto Marti, segretario regionale della Lega.

«Patria, sicurezza, sovranità, identità, difesa dei confini, famiglia, tradizioni e lavoro. Gli otto pilastri del movimento dell’eurodeputato Roberto Vannacci sono la base della nostra militanza leghista e dell’azione della Lega sui vari territori, in particolare nel nostro Sud», rimarca il legale foggiano.

«Sto ricevendo tante chiamate e sollecitazioni da parte di cittadini che sentono di poter tornare a fidarsi della politica- aggiunge Splendido- La difesa dell’Italia, la protezione di tutti i cittadini, l’indipendenza economica e politica della Nazione, la tutela delle radici culturali e religiose territoriali, la valorizzazione del patrimonio culturale e artistico, il sostegno alla famiglia e la difesa del diritto all’occupazione sono la matrice centrale della nostra stessa appartenenza alla Lega. Ancora una volta il partito di Matteo Salvini dimostra una chiara e ferma attenzione per la nostra provincia».