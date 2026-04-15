L’omicidio di Dino Carta e le registrazioni della telecamera condominiale: “Che fai oh? Mi spari?”
L’omicidio di Dino Carta e le registrazioni della telecamera condominiale: “Che fai oh? Mi spari?”
Novità sull’omicidio di Dino Carta a Foggia: nel corso della trasmissione di RaiDue “Ore 14” è stato riprodotto l’audio della telecamera di sorveglianza dello stabile dove il 42enne personal trainer risiedeva.
Quello che emerge è un diverbio tra l’uomo assassinato ed il suo presunto killer per questioni non ancora chiare, ma pare legate al cane che il giovane aveva con sé.
Nell’audio infatti si sente: “Non ti vengo a disturbare mai più, te lo giuro”.
“Capisci, se cambi idea ti ammazzo” la replica.
“Mi ammazzi moh. Oh ma che fai? Basta, porca xxxxx, non ti arrabbiare per niente mo. Ma che fai, oh? Mi spari? No, non ti vengo a disturbare mai più, te lo giuro te lo giuro”.