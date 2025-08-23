[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

LO SLALOM DI MONTE SANT’ANGELO METTE LA QUINTA

Il 13 e 14 settembre l’appuntamento valido per il Trofeo Centro Sud ACI Sport 2025 sugli spettacolari tornanti dauni.

La grande squadra organizzativa dello slalom “Città di Monte Sant’Angelo” corre a passo spedito verso la quinta edizione della corsa dauna nata dal sogno di un gruppo di amici di far tornare sugli spettacolari tornanti della celebre salita Macchia Monte Sant’Angelo la forte adrenalina e lo spettacolo che hanno fatto la storia del motorsport italiano: il 13 e il 14 settembre gli appassionati torneranno ad emozionarsi al passaggio delle vetture nella sfida valida per il Trofeo Centro Sud ACI Sport organizzata da Gargano e Tecno Motor Racing Team.

“Continuiamo a crescere e la nostra passione vince tutte le sfide e le difficili prove che si presentano sotto il profilo organizzativo ed economico – dichiara il presidente della Gargano Racing Team Giovanni Di Bari – insieme ad i vice presidenti Pietro Azzarone e Giuseppe Troiano ed al preziosissimo Daniele Decembrino, con la fondamentale cooperazione della Tecno Motor Racing Team, ci sforziamo di portare sempre più avanti quest’avventura, gratificati e motivati dal caloroso sostegno del pubblico e dall’apprezzamento dei piloti. Siamo pronti anche per la festa 2025”.

Alla competizione, vinta nella passata edizione dal pluricampione italiano Fabio Emanuele su Osella PA 9/90, sono ammesse le vetture appartenenti a diversi gruppi e classi, come prototipi, E2, E1 Italia, Speciale Slalom, bicilindriche, kart cross, auto rally (gr. A ed N), auto stradali (Racing Start) e Racing Start Plus, HST (auto storiche).

La gara, che gode dei patrocini di Regione Puglia, European Region of Sport 2026, Dipartimento Sport e Salute, Comune di Monte Sant’Angelo, Provincia di Foggia, Parco del Gargano, Automobile Club Foggia, CONI Puglia e del Parco Nazionale del Gargano, si disputerà su un tratto della mitica provinciale 55 di Foggia, lungo 3600 metri con manto stradale rinnovato e 13 birillate di rallentamento, sotto la direzione del romano di origini foggiane Claudio D’Apote. I concorrenti potranno effettuare le iscrizioni nell’area dedicata del sito della Federazione, con termine fissato alle ore 22 del 10 settembre.

Tutte le informazioni dettagliate, il programma e l’Albo di Gara sono disponibili sul sito www.garganoracingteam.it.