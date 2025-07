[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Lo psicologo sotto l’ombrellone sulle spiagge del Gargano.

Alessandro Iacubino, psicologo foggiano specializzato in psico-fisiologia applicata, ha scelto un modo semplice e umano per avvicinare la psicologia alla quotidianità: offrire consulenze gratuite in spiaggia. Ogni lunedì, dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 19:00, tra le spiagge di Peschici, Rodi e Vieste, l’ombrellone del dott. Iacubino, diventa un punto di riferimento per chiunque senta il bisogno di essere ascoltato. Un colloquio aperto, senza appuntamento, tra un gelato e un tuffo, senza l’imbarazzo di una sala d’attesa o il peso economico che rende la psicoterapia un privilegio. Con questa iniziativa, il dott. Iacubino vuole spezzare il pregiudizio, accorciare la distanza tra paziente e terapeuta e sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema della salute mentale. In un luogo informale, con la sabbia calda sotto i piedi, la brezza marina tra i capelli e nella mente lo spazio per respirare e lasciare andare i pensieri, la terapia supera le barriere economiche, sociali e culturali rendendo il benessere mentale accessibile a tutti.