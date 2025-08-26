Live Music & Dj Vibes in Piazza Duomo a Manfredonia per la Festa Patronale

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]



LIVE MUSIC & DJ VIBES

Data: Venerdì 29 Agosto

Ora: 21:00

Luogo: Piazza Papa Giovanni XXIII

Live Music: musica dal vivo con Michele Bottalico e Engy Cinque, Davide Gentile (violino), Giovanni Trimigno (sax), Francesco Magistro (chitarra), Alessio Trotta (percussioni), Luciano Pannese (basso).

DJ Vibes: Andrea Cubano, Gianni Nenna e Ciro Fabiano.

Special Guest: AMON

Una serata di musica, allegria e divertimento da vivere insieme!

