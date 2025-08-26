Eventi ManfredoniaManfredonia
Live Music & Dj Vibes in Piazza Duomo a Manfredonia per la Festa Patronale
LIVE MUSIC & DJ VIBES
Data: Venerdì 29 Agosto
Ora: 21:00
Luogo: Piazza Papa Giovanni XXIII
Live Music: musica dal vivo con Michele Bottalico e Engy Cinque, Davide Gentile (violino), Giovanni Trimigno (sax), Francesco Magistro (chitarra), Alessio Trotta (percussioni), Luciano Pannese (basso).
DJ Vibes: Andrea Cubano, Gianni Nenna e Ciro Fabiano.
Special Guest: AMON
Una serata di musica, allegria e divertimento da vivere insieme!