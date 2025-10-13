Sport Manfredonia
L’Inter Club Manfredonia apre le porte della sua nuova sede
L’Inter Club Moratti – Manfredonia è lieto di comunicare a tutti i suoi iscritti l’apertura della sua nuova sede in Via Abate Telera n. 6.
Le porte della nuova casa dei tifosi nerazzurri sipontini verranno ufficialmente aperte alle 20.30 di domani, 14 ottobre.
Attivo dal 1997, l’Inter Club Moratti – Manfredonia torna, dopo qualche anno, ad avere un luogo di ritrovo per i suoi tanti iscritti.
Per tutte le novità sulle iniziative del club potete consultare i canali social: