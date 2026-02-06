Lino Banfi in sedia a rotelle: nessun allarme, solo ironia e quotidianità

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Negli ultimi giorni alcune immagini circolate sui social hanno suscitato apprensione tra i fan di Lino Banfi. Nelle foto l’attore appare in sedia a rotelle accanto alla figlia Rosanna, uno scatto che, fuori dal suo contesto, ha fatto temere un peggioramento delle sue condizioni di salute.

In realtà, non c’è alcun motivo di allarme. Quelle immagini raccontano semplicemente un momento di vita quotidiana, affrontato con la leggerezza e l’ironia che da sempre contraddistinguono la famiglia Banfi.

A fare chiarezza è stata la stessa Rosanna, che ha condiviso un video sui social. Nel filmato si vede il padre con il cappuccio alzato, intento a non farsi riconoscere mentre viene accompagnato in giro. Nel siparietto familiare, lei lo provoca scherzosamente chiedendogli: «Sei in incognito? Ti vergogni a farti vedere che vai sulla sedia perché sei pigro?». La risposta dell’attore non si fa attendere: «Sì, sulla sedia sì, dovrei fare un salto, ma…». E Rosanna chiude il momento con una battuta affettuosa: «Sei pigro, stai bene, ma sei pigro».

Lino Banfi, oggi 89enne, utilizza la sedia a rotelle già da tempo in seguito a una caduta che gli ha causato un problema al menisco. Con il passare degli anni, e senza particolari emergenze sanitarie, l’attore ha semplicemente deciso di farne un uso più frequente, privilegiando la comodità senza rinunciare al suo spirito autoironico.

Il celebre attore pugliese compirà 90 anni il prossimo 9 luglio e continua a mostrarsi sereno e sorridente, dimostrando ancora una volta che l’ironia resta il suo tratto distintivo, anche nei momenti più semplici della quotidianità.