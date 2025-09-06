L’immagine della Festa Patronale di Monte Sant’Angelo
L’IMMAGINE DELLA FESTA PATRONALE 2025
Dalla profondità del blu notte si accende la luce dorata di San Michele.
La sua corona, il suo lungo mantello, la sua spada, le sue ali, la sua forza: simboli eterni di protezione e di fede che abbracciano Monte Sant’Angelo.
L’immagine – anche quest’anno è una illustrazione originale realizzata da Agenzia Scopro – si ispira alla tecnica serigrafica e alla statua di marmo custodita nella Sacra Grotta: in questo modo, l’Arcangelo esce idealmente dalla sua dimora millenaria per entrare in città, tra la sua gente, nel cuore della festa.
Dal 27 al 30 settembre 2025 vivremo insieme la magia della Festa patronale in onore di San Michele Arcangelo.
Contribuisci anche tu a rendere speciali i festeggiamenti, dona ora:
IBAN: IT97I0538778490000003686020