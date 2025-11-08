Politica Capitanata
Libero Palumbo incontra i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli della Capitanata
“Dialogo Libero” – Ascolto e confronto con i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli della Capitanata
L’evento si terrà:
- Data: Domenica 9 novembre
- Ora: 19:30
- Luogo: “A casa di Libero”
🤝 Tema e Obiettivo dell’Incontro
L’incontro è incentrato sul ruolo cruciale dell’agricoltura e dell’acqua come “linfa” e “forza vitale” per il territorio.
L’obiettivo è affrontare, insieme ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli della Capitanata, il tema delle carenze idriche in agricoltura. L’organizzatore sottolinea come garantire l’acqua sia fondamentale per assicurare lavoro, dignità e futuro alla terra.
🗣️ Partecipanti
All’evento parteciperà:
- Michele Abbaticchio, Coordinatore Regionale della lista Decaro Presidente (già Sindaco di Bitonto e Vice Sindaco metropolitano della Città metropolitana di Bari, con esperienza in temi idrici e amministrativi).
- Coltivatori diretti e imprenditori agricoli della Capitanata.
L’iniziativa mira a costruire una Capitanata e una Puglia “più giusta, più vicina alle persone” attraverso un confronto diretto sui problemi del settore primario.