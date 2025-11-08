Libero Palumbo incontra i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli della Capitanata

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

“Dialogo Libero” – Ascolto e confronto con i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli della Capitanata

L’evento si terrà:

Data: Domenica 9 novembre

Ora: 19:30

19:30 Luogo: “A casa di Libero”

🤝 Tema e Obiettivo dell’Incontro

L’incontro è incentrato sul ruolo cruciale dell’agricoltura e dell’acqua come “linfa” e “forza vitale” per il territorio.

L’obiettivo è affrontare, insieme ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli della Capitanata, il tema delle carenze idriche in agricoltura. L’organizzatore sottolinea come garantire l’acqua sia fondamentale per assicurare lavoro, dignità e futuro alla terra.

🗣️ Partecipanti

All’evento parteciperà:

Michele Abbaticchio , Coordinatore Regionale della lista Decaro Presidente (già Sindaco di Bitonto e Vice Sindaco metropolitano della Città metropolitana di Bari, con esperienza in temi idrici e amministrativi).

Coltivatori diretti e imprenditori agricoli della Capitanata.

L’iniziativa mira a costruire una Capitanata e una Puglia “più giusta, più vicina alle persone” attraverso un confronto diretto sui problemi del settore primario.