[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Libero Palumbo: “Di cultura si mangia?”. L’incontro con Graziamaria Starace

Sabato ho ospitato nel mio comitato la collega @graziamariastarace76 , Assessora alla Cultura di Vieste e il Presidente della Provincia @giuseppenobiletti . Il suo lavoro dimostra quanto la cultura possa generare sviluppo vero, quando è sostenuta da visione e organizzazione.

Il confronto si inserisce nella direzione tracciata da Antonio Decaro per le regionali 2025: una Puglia che investe nelle imprese culturali e creative, rafforza la formazione, sostiene i territori e trasforma la cultura in motore di sviluppo, turismo e coesione sociale.

Con Graziamaria abbiamo parlato dell’importanza di una rete culturale stabile nel Gargano: musei, scuole, eventi, beni rigenerati e politiche che coinvolgano tutta la comunità.

Condivido l’idea di Decaro: la cultura è una politica pubblica strategica.

E io lavorerò perché diventi una leva concreta per la nostra area e per l’intera regione.