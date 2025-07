[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Libera: “L’anima di Manfredonia brucia più forte”

📌COMUNICATO STAMPA

Brucia il Lago Salso, e l’anima di Manfredonia brucia più forte

L’incendio doloso che ha interessato circa 800 ettari dell’Oasi Lago Salso, una delle zone umide più

importanti d’Italia, situata nella riviera Sud della città di Manfredonia, ha scosso tutta la comunità.

Un atto criminale messo a segno da chi non vuole crescita e sviluppo per questo territorio; da chi

preferisce distruggere bellezza pur di provare a dare un segnale di forza per reagire alle tante

operazioni delle forze dell’ordine e della Magistratura dell’ultimo periodo.

E così quelle fiamme e la colonna di fumo visibili da ogni angolo della città sono un simbolo: il simbolo

dell’odio verso la popolazione, il territorio e la natura. Un simbolo di devastazione che è ferita per il

territorio.

Ogni manfredoniano ha ricordi legati a quell’oasi dove fenicotteri, cicogne e tanti altri esseri viventi

trovavano rifugio e dimora. Distruggere in un attimo i ricordi dei propri concittadini e devastare la

natura e la biodiversità è un atto perpetrato da chi ha a cuore solo il proprio potere personale,

ignorando gli interessi collettivi. Ma la comunità non resterà a guardare: ha voglia di riscatto e fame

di verità e giustizia.

La devastazione provocata da questo incendio – e da quelli delle ultime settimane – necessita di

risposte.

Nel mentre esprimiamo gratitudine alle istituzioni e a quanti si stanno adoperando per rispondere

all’emergenza, chiediamo risposte a chi è rimasto in silenzio per troppo tempo, consapevoli che

siamo tutti chiamati a fare la nostra parte per difendere l’ambiente, con gesti autentici in difesa del

bene comune. Quel bene che ci rende comunità e che troppe volte è stato ferito dalla criminalità.

Ora più che mai è necessaria un’assunzione di responsabilità ed uno scatto in più da parte di tutti, per

continuare a costruire giustizia sociale e liberare tutta la bellezza che il territorio può esprimere.

Presidio Libera Manfredonia

Coordinamento Provinciale Libera Foggia