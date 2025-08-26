“Libera Disco Sipontina”- l’evento young della Festa Patronale di Manfredonia
29 agosto 2025 – dalle ore 17:30 presso Spiaggia Castello, Manfredonia
La Festa Patronale di Manfredonia si arricchisce quest’anno di una novità dedicata ai più giovani: “Libera Disco Sipontina”, il pomeriggio-evento che unisce musica, divertimento in uno scenario evocativo. Per la prima volta la spiaggia di Manfredonia si trasformerà in un vero e proprio dancefloor all’aperto, con:
DJ set gratuito, per ballare insieme fino al tramonto
Food & beverage a disposizione del pubblico
Atmosfera suggestiva tra mare, musica ed energia condivisa
“Libera Disco Sipontina” nasce per offrire ai più giovani uno spazio di incontro e festa all’interno della tradizione patronale, con un linguaggio fresco che valorizza la città di Manfredonia e il suo litorale. La festa patronale diventa così un mosaico di luoghi diversi ognuno con un target specifico.