L’Heraclea, prima del Manfredonia, si rinforza con Benjamin Mokulu
L’attaccante ex Juventus, Benjamin Mokulu, è uno dei rinforzi per il reparto avanzato della squadra di Candela.
Classe ’89, dovrebbe essere annunciato oggi ed essere a disposizione di Compierchio domenica.
Arriva dal Pomezia dove ha disputato la prima parte di stagione mettendo a segno 3 gol in 4 partite.
Per lui tanta serie B ed anche un’esperienza nella Juventus Next Gen.