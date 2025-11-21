Sport Manfredonia

L’Heraclea, prima del Manfredonia, si rinforza con Benjamin Mokulu

Redazione21 Novembre 2025
L’attaccante ex Juventus, Benjamin Mokulu, è uno dei rinforzi per il reparto avanzato della squadra di Candela.

Classe ’89, dovrebbe essere annunciato oggi ed essere a disposizione di Compierchio domenica.

Arriva dal Pomezia dove ha disputato la prima parte di stagione mettendo a segno 3 gol in 4 partite.

Per lui tanta serie B ed anche un’esperienza nella Juventus Next Gen.

