[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

L’europarlamentare foggiano Furore ‘pizzicato’ da Dagospia, poi rimuove le foto

L’europarlamentare del Movimento 5 Stelle Mario Furore è stato pizzicato dal sito di Roberto D’Agostino Dagospia in vacanza a Parigi mentre mostra orgoglioso borse firmate. Le foto, poi, sono state rimosse dallo stesso politico dal suo account Instagram.

“Un tempo faceva il portaborse di Rosa Barone” scrive l’autore dell’articolo “e oggi invece, grazie al lauto stipendio da europarlamentare, sfoggia accessori da oltre mille euro”.

Ma cosa c’è di male?

Secondo il sito volutamente chiassoso e scandalistico “dice di battersi per il salario minimo e per i più poveri”. Ma quando si tratta di politica, si sa, è sempre un boomerang…