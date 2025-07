[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

L’Estate Carpinese 2025: un’Incredibile Kermesse tra Tradizioni, Musica e Gusto!

Il Sindaco di Carpino: “Un’estate che celebra la nostra identità, la nostra cultura e la nostra comunità”

Carpino, 28 luglio 2025 – “Sono davvero orgoglioso, prima come cittadino e poi come Sindaco di questa straordinaria comunità, di poter presentare l’offerta turistica di Carpino per l’estate 2025. Un programma che, nonostante le difficoltà economiche e le sfide globali, siamo riusciti a realizzare con passione, determinazione e impegno. Un’offerta di altissima qualità che conferma Carpino come meta preferita dai turisti e città indiscussa degli eventi estivi.” Con queste parole il Sindaco di Carpino, Dr. Rocco Di Brina, esprime la sua grande soddisfazione per una stagione che promette di essere memorabile. Un programma ricco e variegato, capace di attrarre visitatori da ogni parte, ma che resta fermamente radicato nelle tradizioni, nella cultura e nello spirito accogliente della nostra comunità.

La lunga kermesse estiva di Carpino si apre il 3 agosto con uno degli appuntamenti più attesi e celebrati dell’estate: la Sagra della Carne e del Caciocavallo Podolico del Gargano. Un’occasione unica per riscoprire il gusto autentico della nostra tradizione gastronomica, con carne alla brace, il pregiato Caciocavallo Podolico e tanti altri prodotti tipici della nostra terra. Il tutto, accompagnato dal vino locale della Cantina Basile e dalla musica popolare dei Figli di Puglia. Un evento che, ogni anno, richiama appassionati e buongustai da ogni angolo d’Italia, ed è ormai diventato un appuntamento imperdibile per chi ama il buon cibo, la convivialità e la cultura pugliese.

Dal 6 al 10 agosto, il Festival Carpino in Folk ci regalerà cinque giorni di spettacoli e concerti gratuiti, con artisti di fama internazionale che porteranno sul palco le sonorità della musica popolare pugliese e non solo. Quest’anno avremo il piacere di ospitare Enzo Grananiello, Daniele Sepe, Carmine Padula, Antonio Pizzarelli, Alborosie e i leggendari Cantori di Carpino, che con le loro voci e la loro musica ci trasporteranno nelle radici più profonde della nostra tradizione. Il festival non solo celebra la musica folk, ma conferma Carpino come capitale della cultura popolare, un luogo dove la musica diventa un ponte tra passato e presente, tra tradizione e innovazione.

Il 12 agosto, un altro evento imprescindibile per chi ama la buona cucina: la Sagra delle Fave di Carpino e dell’Olio Extravergine d’Oliva. I nostri prodotti locali, che da secoli costituiscono il cuore pulsante dell’economia carpinese, saranno i veri protagonisti di questa giornata, celebrando la genuinità e la qualità che contraddistinguono il nostro territorio. Un’occasione imperdibile per assaporare le prelibatezze tipiche della nostra terra e per apprezzare la passione e il lavoro che i nostri produttori mettono ogni giorno nella cura delle terre di Carpino.

Il mese di agosto è il periodo dedicato ai festeggiamenti in onore di San Rocco Pellegrino e Maria Santissima del Rosario, un momento di profonda spiritualità e di fede che coinvolge tutta la comunità, dai più giovani ai più anziani, e soprattutto quei tanti emigranti che ogni anno tornano nel nostro paese per celebrare insieme queste festività con il cuore colmo di nostalgia e di amore per la propria terra. Ma la tradizione si rinnova anche quest’anno con il ritorno del Palio di San Rocco, il 17 agosto. Questo evento, che richiama grandi e piccini, è un’esplosione di energia e gioia che unisce tutti in un’atmosfera di festa, nel pieno rispetto della tradizione e della sicurezza. Il Palio di San Rocco è una celebrazione di usanze antiche che ancora oggi ci emozionano.

La festa di San Rocco si concluderà con due straordinari concerti gratuiti in Piazza del Popolo: il 17 agosto saranno i mitici CUGINI DI CAMPAGNA a farci cantare e ballare con le loro intramontabili hit, mentre il 19 agosto avremo il privilegio di ospitare la talentuosa NINA ZILLI, che ci incanterà con la sua voce inconfondibile e il suo stile unico. Saranno serate indimenticabili, dove la musica si fonderà con l’atmosfera vibrante di Carpino, regalando emozioni e sorrisi a tutti i presenti.

“Grazie all’impegno della mia amministrazione e della Pro Loco – continua il Sindaco – potremo garantire anche quest’anno eventi unici e indimenticabili, pensati per offrire il meglio a chiunque desideri vivere un’estate speciale. La qualità, in ogni iniziativa, è la nostra vera forza, e la nostra città dimostra ancora una volta di essere una delle destinazioni più vive e dinamiche del Gargano Ogni angolo della nostra cittadina racchiude la storia, la tradizione e la bellezza del nostro territorio.”

Per tutti i dettagli e per restare aggiornati sugli eventi, vi invitiamo a seguire la Pro Loco di Carpino sui suoi canali social, dove potrete trovare il programma completo e tutte le informazioni utili. La Pro Loco è a disposizione per qualsiasi domanda o chiarimento, pronta a fornirvi tutte le risposte per vivere al meglio la vostra estate a Carpino.

“Non lasciatevi scappare l’opportunità di vivere una delle estati più emozionanti del Gargano. Vi aspettiamo con il sorriso e il cuore aperto, pronti a farvi scoprire tutto quello che il nostro paese ha da offrire. Un’estate ricca di eventi, tradizione e tanto divertimento: vi promettiamo che sarà un’esperienza che vi porterete nel cuore per sempre!” – conclude il Sindaco