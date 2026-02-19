L’Eredità – Sfida tra Giganti: i campioni e gli ospiti delle puntate del 20 e 21 febbraio 2026

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

L’Eredità – Sfida tra Giganti torna in prima serata con due appuntamenti speciali che celebrano la storia del quiz più longevo della televisione italiana. Marco Liorni guida il pubblico in un doppio evento che riunisce alcuni dei campioni più amati e una serie di ospiti d’eccezione, pronti a rendere ancora più spettacolare la gara.

Le puntate del 20 e 21 febbraio promettono ritmo, nostalgia e una competizione serrata. Chi tornerà a giocarsi la Ghigliottina? Quali ospiti saliranno sul palco? E come si svilupperà la sfida tra i campioni più forti di sempre? Scopriamolo insieme.

I campioni protagonisti di L’Eredità – Sfida tra Giganti

La doppia puntata riporta in studio sei concorrenti che hanno lasciato un segno profondo nella storia del programma. Sono volti che il pubblico ricorda bene, perché hanno saputo unire preparazione, sangue freddo e una capacità rara di affrontare la Ghigliottina con lucidità.

Tra loro c’è Guido Gagliardi, uno dei campioni più vincenti di sempre, con oltre 316 mila euro accumulati. Accanto a lui torna Martina Crocchia, amatissima per la sua determinazione e per la naturalezza con cui affrontava ogni manche.

Rivedremo anche Giacomo Candoni, giovane campione dell’edizione 2023, che aveva conquistato il pubblico con spontaneità e intelligenza, raggiungendo un montepremi di quasi 190 mila euro.

In gara anche Daniele Alesini, medico oncologo e protagonista dell’edizione 2024, capace di mantenere una calma impressionante anche nei momenti più tesi. Con lui ci sarà Christian Giordano, rimasto in gioco per ventisette puntate e arrivato a superare i 310 mila euro.

Chiude il gruppo Gabriele Paolini, uno dei volti più popolari della stagione 2025, che con trentatré puntate da campione ha sfiorato i 300 mila euro, diventando un punto di riferimento per i fan del programma.

La loro presenza crea un clima da “all star game” televisivo, in cui ogni manche diventa una sfida tra stili di gioco diversi, esperienze lontane e strategie che il pubblico conosce bene.

Gli ospiti delle due serate: tra sport, cinema e spettacolo

La festa non si limita ai campioni. Le due puntate di L’Eredità – Sfida tra Giganti accolgono otto ospiti che arrivano da mondi diversi, pronti a giocare, raccontarsi e interagire con i concorrenti.

Nella serata di venerdì 20 febbraio arrivano quattro nomi amatissimi: Francesco Totti, Carlo Verdone, Letizia Arnò e Paolo Vallesi. Una combinazione che unisce sport, cinema, musica e intrattenimento, creando un’atmosfera leggera e imprevedibile.

Sabato 21 febbraio, invece, il testimone passa a Andrea Delogu, Sergio Friscia, Max Tortora ed Edoardo Leo, quattro personalità molto diverse che promettono momenti divertenti e un ritmo ancora più vivace.

La presenza degli ospiti aggiunge varietà alla gara, perché ognuno di loro porta un modo diverso di affrontare le prove, tra ironia, improvvisazione e spirito competitivo.

Marco Liorni guida la doppia sfida e celebra i 20 anni della Ghigliottina

Al centro delle due serate c’è Marco Liorni, che negli ultimi anni ha consolidato il suo ruolo come volto simbolo del programma. Con il suo stile misurato e la capacità di mettere a proprio agio concorrenti e ospiti, accompagna il pubblico in un viaggio che celebra i vent’anni della Ghigliottina, la prova finale che ha reso L’Eredità un cult della televisione italiana.

Accanto a lui tornano anche le Professoresse, Greta Zuccarello e Linda Pani, ormai parte integrante del format e molto amate dagli spettatori. La loro presenza contribuisce a mantenere il clima familiare che caratterizza il programma, anche in una versione speciale come questa.

La doppia puntata non è solo una celebrazione, ma anche una sfida vera, in cui i campioni si misurano di nuovo tra domande, intuizioni e colpi di scena. Il pubblico potrà così rivedere i protagonisti che hanno segnato la storia recente del quiz e scoprire chi riuscirà ad arrivare alla Superghigliottina.