L’Eredità, Marcello arriva a 21 puntate: il pubblico si divide sulla sua permanenza

L’Eredità torna a emozionare il pubblico di Rai 1 con Marco Liorni, i suoi iconici giochi e l’immancabile Marcello. Proprio lui, ormai presenza fissa da 21 puntate, sta dividendo il web. C’è chi sostiene di essersi stancato di vederlo in tv e chi, al contrario, continua ad apprezzarne la preparazione e la costanza. Vediamo subito che cosa è successo.

L’Eredità, Marcello ancora alla Ghigliottina: 21 puntate di fila

Nella puntata del 5 dicembre 2025, Marcello ha affrontato la sua ventunesima partecipazione consecutiva. In gara con lui c’erano Alberto di Sora, giovane studente di liceo, Erika da Andalo, Samuel da Torino, Laura Maletto, Alessandro di Camaiore e Lodovica di Reggio Emilia.

Al termine delle prime manche, a riconfermarsi sono stati proprio Marcello, il professore Samuel e Lodovica, che si sono sfidati nel Triello. Dopo un confronto serrato ai 100 Secondi, è stato ancora una volta Marcello a guadagnarsi l’accesso alla Ghigliottina.

Marcello perde la Ghigliottina: esplode il dibattito tra i fan

Il montepremi, sceso da 160 mila a 20 mila euro, prevedeva cinque parole da collegare a quella corretta: “Come – Storico – Volume – Diario – Sforzo”. Dopo aver riflettuto a lungo, il campione di origini napoletane ha scelto la parola “Finale”, che però si è rivelata errata. La soluzione giusta era “Minimo”. Marcello tornerà a giocare nella prossima puntata.

Sui social, intanto, il pubblico si divide. C’è chi non nasconde la propria insofferenza:

“Mandatelo a casa, basta”, commenta una spettatrice.

Un’altra aggiunge: “Io non lo guardo più, anche se il programma mi piace. Finché c’è lui cambio canale, non mi piace”.

C’è poi chi chiede una revisione del regolamento: “Ha già vinto abbastanza. Dovrebbero mettere un limite alle puntate, vedere sempre le stesse persone stanca e si cambia canale”.

Ma non mancano i sostenitori. Un telespettatore scrive:

“Quando un concorrente dimostra per così tanto tempo di essere bravo e preparato, gli si fanno i complimenti. Se rimane è perché merita, non perché deve essere eliminato per forza”.

E qualcun altro aggiunge, difendendo il supercampione:

“Chi si lamenta forse è infastidito dalla sua bravura. Andrà via quando qualcuno sarà forte quanto lui. Fino ad allora, si è guadagnato il suo posto”.