L’Eredità con Marco Liorni torna su RAI1, ecco che porterà di nuovo

L’Eredità con Marco Liorni torna su RAI1 su Rai1 quando in tv e novità La nuova edizione 2025-2026

sarà condotta da Marco Liorni nel pomeriggio della prima rete Rai1. Che porterà la nuova stagione?

Torna l’Eredità condotta da Marco Liorni: ecco tutte le novità

La nuova edizione de L’Eredità, ancora una volta avrà come conduttore Marco Liorni il suo inizio è previsto su Rai 1, lunedì 20 ottobre 2025, alle ore 18.40. Le due professoresse che abbiamo conosciuto lo scorso anno, la trevigiana Greta Zuccarello e la veneziana Linda Pani accompagneranno il conduttore.

Il programma verrà trasmesso dagli Studi Fabrizio Frizzi, verrà introdotto un nuovo gioco "1, 2, 3…", in che consiste? Marco Liorni a Tv, Sorrisi e Canzoni, l'ha già rivelato, si tratta di una sfida simile al "Triello". La Ghigliottina rimane per dare la possibilità di aggiudicarsi il montepremi della puntata la cui atmosfera sarà più familiare e accogliente.

L’Eredità è nata in collaborazione con Banijay Italia e 24 anni fa. La scorsa edizione ha ottenuto In media 4,2 milioni di telespettatori, lo share il 26,04%. Il 13 febbraio 2025 ha avuto ascolti, strepitosi con 5 milioni di telespettatori e il 29,3% di share. Luigi Rizza ha diretto il programma.