Le voci di Siponto: un’audioguida diversa da tutte le altre

n occasione dell’Open Day del 5 Ottobre e della 111ª Giornata mondiale del Migrante e del Rifugiato 2025, il sito archeologico di Siponto diventa spazio vivo di memoria, dialogo e cittadinanza.

Cinque luoghi della città antica raccontati in un podcast da cittadini di Manfredonia vecchi e nuovi, in cui si intrecciano storie ed esperienze, archeologia e vita quotidiana, passato e presente.

Venite a scoprire questa narrazione plurale insieme a noi. Vi aspettiamo!