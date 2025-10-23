Le vite accanto

Eventi CapitanataFede e religione
ARCIDIOCESI DI MANFREDONIA – VIESTE – SAN GIOVANNI ROTONDO
UFFICIO DIOCESANO MIGRANTI E ITINERANTI – MIGRANTES
NOI…TRA…FRA I MIGRANTI- esperienza di formazione e servizio con i migranti 2026
CASA SPERANZA
🗓️ 28 ottobre 2025
📍 MANFREDONIA
- Sala “Mons. V. VAILATI” – Santa Chiara
- ore 18.00 – 20.00
SARANNO PRESENTI E INTERVERRANNO
- Mons. Franco MOSCONE, arcivescovo
- Luciano TORIELLO, regista
- Dina DIURNO, UDMigranti – moderatrice
- Don Stefano MAZZONE, UDMigranti
- Equipe UDMigranti
🗓️ 3 novembre 2025
📍 SAN GIOVANNI ROTONDO
- Salone parrocchiale «San Leonardo abate»
- ore 18.45 – 20.30
SARANNO PRESENTI E INTERVERRANNO
- Luciano TORIELLO, regista
- Dina DIURNO, UDMigranti = moderatrice
- Don Stefano MAZZONE, UDMigranti
- Equipe UDMigranti
🔗 www.diocesimanfredonia.it