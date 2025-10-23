Eventi CapitanataFede e religione

Le vite accanto

Redazione23 Ottobre 2025
ARCIDIOCESI DI MANFREDONIA – VIESTE – SAN GIOVANNI ROTONDO
UFFICIO DIOCESANO MIGRANTI E ITINERANTI – MIGRANTES
NOI…TRA…FRA I MIGRANTI- esperienza di formazione e servizio con i migranti 2026
CASA SPERANZA

🗓️ 28 ottobre 2025
📍 MANFREDONIA

  • Sala “Mons. V. VAILATI” – Santa Chiara
  • ore 18.00 – 20.00
    SARANNO PRESENTI E INTERVERRANNO
  • Mons. Franco MOSCONE, arcivescovo
  • Luciano TORIELLO, regista
  • Dina DIURNO, UDMigranti – moderatrice
  • Don Stefano MAZZONE, UDMigranti
  • Equipe UDMigranti

🗓️ 3 novembre 2025
📍 SAN GIOVANNI ROTONDO

  • Salone parrocchiale «San Leonardo abate»
  • ore 18.45 – 20.30
    SARANNO PRESENTI E INTERVERRANNO
  • Luciano TORIELLO, regista
  • Dina DIURNO, UDMigranti = moderatrice
  • Don Stefano MAZZONE, UDMigranti
  • Equipe UDMigranti

🔗 www.diocesimanfredonia.it

