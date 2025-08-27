Le T-Shirt della Festa Patronale, per raccogliere fondi

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Sono arrivate le T-Shirt dela Festa Patronale

Quest’anno portiamo con noi un pezzo di identità manfredoniana: ogni maglia riporta le frasi tipiche della nostra tradizione, quelle che ci fanno sorridere e sentire a casa.

Vieni a scoprirle tutte e scegli la tua preferita: un ricordo unico della nostra festa, da indossare con orgoglio!

Disponibili presso la sede del comitato in Piazza Papa Giovanni XXIII, 9

🙏 Partecipa alla raccolta fondi online: https://gofund.me/a21779ca