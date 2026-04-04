Le suggestive Fracchie di San Marco in Lamis
Le suggestive Fracchie di San Marco in Lamis
Tra i riti della Settimana Santa in Puglia l’accensione delle fracchie a San Marco in Lamis il Venerdì Santo è senza alcun dubbio una delle esperienze più suggestive.
Ieri il Commissario Straordinario del Parco Nazionale del Gargano, Raffaele Di Mauro, ha partecipato all’evento che unisce la fede religiosa al senso di appartenenza comunitario.
Alla presenza del presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro, come ogni anno si è nuovamente vissuto un momento dall’altissimo valore tradizionale, simbolo dell’identità del Gargano.
Ancora una volta la magia di questo appuntamento si è manifestata in tutto il suo splendore.
La forza della luce continua ad illuminare questa terra meravigliosa e quanti la vivono ogni giorno.
Ente Nazionale Parco del Gargano