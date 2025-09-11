Le Regionali del 2020 a Manfredonia: come finirono?
I risultati delle ultime Elezioni Regionali a Manfredonia, si votò il 20 settembre del 2020.
Primo partito Forza Italia, spinta da Gatta, con il 20,44% dei voti, seguita a ruota dal PD con il 16,36% e Movimento 5 Stelle con il 14,24%.
Giù dal podio la Lega con il 12,18% e Fratelli d’Italia con il 10,06%.
Superarono la soglia simbolica del 4% anche La Puglia Domani con Fitto Presidente (5,17%) e Con Emiliano con il 4,82%.
Re delle preferenze sul Golfo fu Giandiego Gatta (3672 voti) che fu eletto insieme a Paolo Campo (2182 voti).
Buon risultato per Cristiano Romani della Lega che portò a casa oltre 1500 voti, mentre Lello Castriotta di FDI ne prese 781, qualcuno in più di Lucia Trigiani (Con Emiliano con 734).
Tra i sipontini candidati anche Vitulano Anna Maria con Conca Presidente (546 voti), Noemi Frattarolo di Italia Viva (377 voti), Innocenza Starace con Italia in Comune (240 voti), Anna Trotta di Popolari con Emiliano (135 voti) e Ciro Famiglietti del Partito Animalista (12 voti).