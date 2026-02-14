Sport Manfredonia

Le probabili formazioni di Martina-Manfredonia

Redazione14 Febbraio 2026
Pezzella (squalificato) ritrova Biagioni nel trio difensivo. Torna Hernaiz dal primo minuto. Martina al gran completo.

MARTINA (4-3-3): Simeoli (06); Tuccitto, De Angelis, Llanos, Lupo (07); Mastrovito (05), Zenelaj, Piriz; Resouf, D’Arcangelo, Silvestro. Allenatore: Laterza.

MANFREDONIA (3-4-2-1): Brahja (05); Biagioni (07), Giglio, Spinelli; Rondinella, Di Maso (06), Ceparano, Carullo; Hernaiz, Jallow; Urain. Allenatore: Pezzella (squalificato).

