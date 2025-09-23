Sport Manfredonia
Le probabili formazioni di Manfredonia-Sarnese
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]
Le probabili formazioni di Manfredonia-Sarnese
Gara in programma domani alle 16 al Miramare. Torna nei campani Marco Rajkovic
MANFREDONIA (3-5-2): Tartaro; Biagioni (07), Giglio, Spinelli; Carullo, Ceparano, Giacobbe, Di Maso (06), De Luca; Hernaiz, Porzio (05). All: Pezzella.
SARNESE (4-3-3): Petrone (07), Lia, Solaro (06), Mazzei, Codraro (06); Virgilio, Bottalico, Santarpia; Silvestro, Rajkovic, Addessi. All: Grimaldi.