Le probabili formazioni di Manfredonia-Real Normanna
Gara in programma domani al Miramare alle ore 14.30
MANFREDONIA (3-4-2-1): Brahja (05); Biagioni (07), Spinelli, De Luca; Rondinella, Cicerelli, Ceparano, Balba (06); Hernaiz, Babaj; Jallow. Allenatore: Pezzella.
REAL NORMANNA (3-5-2): Spurio; Manzo, Hustol, Cassandro; Alfano (06), Russo, Antinucci (07), Cannavaro, Tortora (05); Elefante, Figliolia. Allenatore: Sannazzaro.