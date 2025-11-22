Sport Manfredonia

Le probabili formazioni di Manfredonia-Heraclea

Redazione22 Novembre 2025
Finalmente per Pezzella c’è un briciolo di libertà di scelta, ma in difesa si va verso la conferma del solito trio.

MANFREDONIA (3-4-2-1): Brahja (05); Biagioni (07), Giglio, Spinelli; Rondinella, Ceparano, Di Maso (06), De Luca; Babaj, Jallow; Urain. Allenatore: Pezzella.

HERACLEA (3-5-2): De Lucci (06); Montuori, Biasol, Lazazzera; Coulibaly, Mazzaroppi, Schenetti, Ceccarini (05), Conte (07); Foggia, Sanchez. Allenatore: Compierchio.

