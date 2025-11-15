Sport Manfredonia

Le probabili formazioni di Gravina-Manfredonia

Redazione15 Novembre 2025
Assenti gli squalificati Jallow, Giampà e Russo.

GRAVINA (3-5-2): Colzani (06); Dachille, Morichelli, Viti; Fineo (07), Perri (05), Llamas, Basanisi, Chiaradia; Molina, Gnago. Allenatore: Ragno.

MANFREDONIA (3-4-2-1): Brahja (05); Biagioni (07), Giglio, Spinelli; Rondinella, Di Maso (06), Ceparano, De Luca; Giacobbe, Babaj; Urain. Allenatore: Pezzella.

