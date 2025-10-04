Sport Manfredonia
Le probabili formazioni di Afragolese-Manfredonia, subito in campo Jallow?
AFRAGOLESE (4-3-3): Di Somma (06); Nuderini (05), Nocerino, Filippini, Senese; Massaro, Torassa, Sokouri (07), Zerbo, Longo, Sepe. All: Ciaramella.
MANFREDONIA (3-5-2): Brahja (05); Biagioni (07), Nobile, De Luca; Balba (06), Ceparano, Giacobbe, Hernaiz, Carullo; Babaj, Jallow. All: Pezzella.