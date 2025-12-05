[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Le prime proiezioni meteo per Natale del Centro Europeo

Secondo l’ultimo aggiornamento dell’autorevole Centro Europeo le temperature dovrebbero mantenersi sopra la media su buona parte dell’Europa da metà Dicembre e fino a Natale.

Lo riporta IlMeteo.it.

E’ presto per dirlo con certezza assoluta, ma pare che si possa andare proprio nella direzione di Feste di Natale senza freddo.

Già dalla prossima settimana un vasto campo di alta pressione si espanderà sull’Europa, inglobando anche l’Italia, dando il via ad una fase decisamente stabile e pure piuttosto mite.

Si delinea dunque una sorta di blocco atmosferico dalla metà del mese destinato a influenzare anche il periodo natalizio: le zone di alta pressione tendono infatti a consolidarsi per molti giorni, agendo come una barriera che di fatto blocca l’arrivo delle perturbazioni atlantiche e ostacola le irruzioni di aria fredda dal Nord. Questa configurazione, tipica delle fasi più stabili dell’Inverno, potrebbe mantenere il tempo generalmente asciutto e con temperature miti per il periodo, soprattutto in quota, mentre nelle pianure non si escludono nebbie e inversioni termiche. Una tendenza che, se confermata nei prossimi aggiornamenti, renderebbe il Natale più tranquillo e poco invernale sotto il profilo meteorologico.