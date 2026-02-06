Meteo

Le previsioni meteo del weekend 6-8 febbraio sul Gargano

Redazione6 Febbraio 2026
trees with wind photo
Photo by Khamkéo on Unsplash
Venerdì 6 febbraio: massime quasi primaverili con 18 gradi, anche minime in aumento per via delle correnti meridionali. Un po’ di pioggia al mattino.

Sabato 7 febbraio: nubi sparse con possibili piogge nel tardo pomeriggio o sera. Temperature in calo di 2-3 gradi.

Domenica 8 febbraio: qualche nube o nuvoloso, temperature massime sui 14-15 gradi.

