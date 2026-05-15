Meteo
Le previsioni meteo del weekend 15-17 maggio sul Gargano
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Le previsioni meteo del weekend 15-17 maggio sul Gargano
Venerdì 15 maggio: leggera pioggia al mattino, poi bel tempo, con massime di 25°, soleggiato a lunghi tratti e ventilazione da SW.
Sabato 16 maggio: temperature in leggero calo, possibile pioggia nel corso della giornata. Prevalentemente soleggiato dal pomeriggio/sera.
Domenica 17 maggio: clima sereno o poco nuvoloso. Temperature con massime di 22-21 gradi.