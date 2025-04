[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Le parole del vescovo di Manfredonia fanno il giro della rete: “Mi vergogno di essere europeo”

«Dopo l’ultimo atto del Parlamento Europeo mi vergogno di essere europeo». Una denuncia contro la guerra, ma anche un grido di dolore è quello di padre Francesco Moscone, vescovo di Manfredonia- San Giovanni Rotondo-Vieste, che sabato a Bari ha partecipato ad una manifestazione regionale per la pace. Dichiarazioni riprese da un video che, in poche ore, ha fatto il giro del web. Il prelato ha iniziato il suo discorso ricordando che «dal 1947, la Striscia di Gaza e la Palestina sono un campo di concentramento a cielo aperto e, dal 7 ottobre 2023, si sono trasformate in un campo di sterminio nel silenzio del mondo e dell’Europa».

«Ciò che mi colpisce profondamente – ha aggiunto monsignor Moscone – è che dietro questo campo di concentramento ci sia quel popolo che, fino alla fine della Seconda guerra mondiale, ha subito sulla propria pelle l’orrore di tali atrocità». Spiegando quello che sta accadendo in Palestina, padre Moscone ha parlato di «autentica strage a livello mondiale».

Lo scrive il Corriere della Sera che riporta anche il video