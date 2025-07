[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Le Noci: “In queste ore ho letto ed ascoltato di tutto sull’Oasi Lago Salso”

In queste ora ho letto ed ascoltato di tutto sull’ incendio doloso al Lago Salso.



Quasi tutti leoni da tastiera o esibizionisti che non sanno neanche come è fatta l’ ex Daunia Risi.

A me piace chiamarla con il suo vecchio nome: ” Daunia Risi”, negli anni ’50 era un’azienda che gestiva il lago Salso, una zona umida vicino a Manfredonia, utilizzata per l’irrigazione, la pesca e la caccia



Vi ricordate quando i nostri nonni e genitori al solo sentir parlare dei famosi Bolognesi della riserva si aprivano gli occhi e soprattutto le tasche per gli introiti economici che portava a tutta Manfredonia? O ve ne siete scordati!



Una cosa è certa, i nostri nonni si stanno girando e rigirando nella tomba per ciò che loro hanno gestito e qualcuno ha distrutto fisicamente e moralmente..

Per cui chiedo che ai tavoli tecnici vengano invitate anche le associazioni venatorie, quelle che l’hanno gestita realmente con il cuore e l’ esperienza senza arrecare mai danno a flora e fauna.

Luigi Le Noci

Presidente Arci Caccia Manfredonia