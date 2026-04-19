Le iniziative promosse dalla sezione AMMI di Manfredonia per la Giornata Nazionale della Salute della Donna

Seguici sul Canale WhatsApp!

Ricevi le notizie in tempo reale e arriva sempre per primo. SEGUICI ORA [esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

XI Giornata Nazionale della Salute della Donna

Le iniziative promosse dalla sezione AMMI di Manfredonia in piazza, negli ospedali, nelle scuole:

prevenzione, diagnosi precoce e accesso alle cure

Open Day dedicato al benessere della donna e attività di prevenzione: è il pacchetto di

iniziative organizzate dall’A.M.M.I. Donne per la salute – Sezione di Manfredonia nella giornata di

mercoledì 22 aprile 2026 in occasione della Giornata Nazionale della salute della donna promossa

dal Ministero della Salute.

La manifestazione, organizzata in collaborazione con l’Asl Fg Puglia Salute, Città di Manfredonia,

Caritas Diocesana, Andos comitato Foggia, Croce Rossa Italiana e Uisp Sport per tutti, avrà diverse

sedi di svolgimento.

Dalle ore 9.30 alle ore 12.30 in Piazza del Popolo dove, prenotandosi al numero 346 034 1276,

le donne dai 50 ai 69 anni potranno sottoporsi gratuitamente allo screening mammografico.

Le donne di età inferiore ai 40 anni potranno invece effettuare l’ecografia senologica con la

consulenza dei medici specialisti Roberto Murgo e Antonio Di Bari, presso l’ambulatorio

Sociale Polispecialistico Mons. Castoro (via Dei Rovi, 1 – Casa della Carità) prenotandosi allo

0884 588 537 con la specifica “Screening Ammi”.

“La Giornata nazionale della salute della donna -sottolinea la presidente della sezione Ammi

Manfredonia, Michela D’Errico – è una importante occasione per sensibilizzare alla prevenzione e

alla diagnosi precoce, che è di fondamentale importanza quando si viene colpiti da una patologia

grave, ma anche per tornare sul tema della medicina e della farmacologia di genere che rappresenta

una mission centrale per la nostra Associazione che sostiene la ricerca scientifica in questo campo”.

Non avrà bisogno di prenotazione lo screening della cervice uterina (Pap test) rivolto alle

donne dai 25 ai 64 anni che potranno recarsi presso il Consultorio di via Barletta tra le ore

8.30 e le 13.00 e tra le 15.00 e le 17.00 sempre del 22 aprile indicando semplicemente

“screening Ammi”.

La prevenzione è la parola d’ordine per l’Ammi che ha voluto ulteriormente ampliare il

proprio impegno sul territorio a favore della cittadinanza, diramando presso le scuole medie di

primo e secondo grado una lettera con la quale ha invitato gli istituti ad informare la popolazione

studentesca che, previa prenotazione allo 0884 510421, ragazze e donne dagli 11 ai 36 anni e

ragazzi e giovani adulti dagli 11 ai 29 anni che non hanno mai effettuato la vaccinazione HPV ,

avranno la possibilità di sottoporsi a suddetta vaccinazione (HPV papilloma virus) presso il

servizio vaccinazioni e igiene pubblica di via Barletta, specificando “screening Ammi”.

”Il papilloma virus – aggiunge la dott.ssa D’Errico – è il principale responsabile

dell’insorgenza dei tumori della cervice uterina e di altri rumori a carico della testa e del collo

dell’utero. I vaccini per l’HPV sono raccomandati in Italia a partire dal compimento degli 11

anni a maschi e femmine poiché anche i maschi possono sviluppare alcuni tipi di cancro

associati a questa infezione”.