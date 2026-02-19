Eventi Italia

Le date della Pasqua 2026 e perchè è detta “media”

Redazione19 Febbraio 2026
sun rays inside cave
Photo by Bruno van der Kraan on Unsplash
18 febbraio: Le Ceneri
22 febbraio: I di Quaresima
1 marzo: II di Quaresima
8 marzo: III di Quaresima
15 marzo: IV di Quaresima
22 marzo: V di Quaresima
29 marzo: Le Palme
5 marzo: Pasqua di Resurrezione
6 marzo: Lunedì dell’Angelo (Pasquetta).

La Pasqua è detta “bassa” se cade tra il 22 marzo e il 2 aprile, “media” tra il 3 e il 13 aprile, “alta” tra il 14 e il 25 aprile.

