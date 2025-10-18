Attualità Capitanata
L’avvocato sipontino Foglia eletto delegato dell’Organismo Congressuale Forense
Comunicato stampa – Elezione avv. Stefano Pio Foglia nell’O.C.F.
Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati del Tribunale di Foggia comunica a tutti gli iscritti che l’avv. Stefano Pio Foglia è stato eletto quale delegato all’Organismo Congressuale Forense.
Il Consiglio dell’Ordine esprime enorme soddisfazione per l’unanime consenso espresso dai propri delegati in favore del proprio candidato. Tale successo non può che essere ascritto alla coesione e compattezza della squadra Ordinistica.
Il Presidente ed il Foro tutto formula i migliori auguri al collega Foglia per un proficuo e intenso lavoro nell’interesse dell’Avvocatura nazionale, nel solco della tradizione che ha caratterizzato l’operato dei rappresentanti dell’Ordine di Foggia.