L’Avv. Franco La Torre nuovo componente del Comitato di Gestione dell’Autorità Portuale – Porti di Bari, Brindisi, Manfredonia, Barletta, Monopoli

Con decreto sindacale designato l’avv. Francesco La Torre, quale componente del Comitato di Gestione dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale – Porti di Bari, Brindisi, Manfredonia, Barletta, Monopoli.

Nell’atto si sottolinea che il Commissario Straordinario dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale aveva formalmente chiesto al Comune di Manfredonia la designazione di un componente del Comitato di Gestione, e che il componente designato deve essere in possesso dei requisiti indicati dall’art. 8, comma 1, della Legge 84/1994 e ss.mm.ii.

La Torre risulta in possesso dei requisiti previsti dalla citata norma, così come si rileva dal proprio curriculum vitae acquisito al protocollo comunale n.36894 in data 9.07.2025; non versa, in relazione all’incarico di componente del Comitato di Gestione dell’AdSPP MAM, in alcuna delle cause di inconferibilità ed incompatibilità previste dagli articoli 3, 4, 6, 7, 9, 11,12, 13 e 14, del D. Lgs. 39/2013, nonché dall’art. 9 comma 2 della L. 84/1994; non versa, in relazione all’incarico di componente del Comitato di Gestione dell’AdSPP MAM, nei confronti dell’Autorità di Sistema Portuale, in una situazione, anche potenziale, di conflitto di interessi, per conto proprio o di terzi, anche relativamente alle funzioni esercitate dall’AdSP ai sensi e per gli effetti della disciplina in materia di ZES UNICA di cui al D.L. 124/2023, come convertito dalla L. 162/2023, come si rileva dalla dichiarazione sostitutiva di atto notorio acquisita al protocollo comunale n. 37215 del 10.07.2025.

fonte: ManfredoniaNews