Lavori di ripristino del manto stradale – Chiusure e modifiche alla viabilità fino al 30 novembre
Lavori di ripristino del manto stradale – Chiusure e modifiche alla viabilità fino al 30 novembre
MANFREDONOA – È stata disposta la chiusura temporanea al traffico di numerose vie cittadine per consentire i lavori di ripristino del manto stradale.
Periodo dei lavori: dal 22 ottobre al 30 novembre 2025
Orari di chiusura: dalle 7:30 alle 17:00
Divieto di sosta e circolazione lungo le vie interessate. È prevista la rimozione forzata dei veicoli in violazione dell’ordinanza.
Le strade coinvolte sono:
Viale Beccarini, Via G. Pascoli, Via G. Leopardi, Via L. Ariosto, Viale Stella Maris, Via S. Francesco, Vicolo Esperia, Vico Clemente, Via delle Benedettine, Via San Rocco, Via Tribuna, Via S. Giovanni Bosco, Via dell’Arcangelo, Corso Roma, Via Torre dell’Annunziata, Via Scaloria, Via San Salvatore e traversa, Via Sacco e Vanzetti, Via Salapia, Via R. Aversa, Via Rampa del Torrione, Vicolo S. Antonio, Via Versentino, Via Feudo della Paglia, Via Pelagia, Via T. Angiulli, Via Gen. M. De Finis
Si invita la cittadinanza a prestare attenzione alla segnaletica stradale temporanea e a pianificare gli spostamenti tenendo conto delle modifiche alla viabilità.
Ci scusiamo per i disagi e ringraziamo per la collaborazion