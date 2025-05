[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

L’Atalanta U23 si allena a Manfredonia in attesa della sfida di Cerignola

Oggi l’Atalanta U23 ha scelto lo Stadio Miramare di Manfredonia per la rifinitura in vista della sfida di questa sera contro il Cerignola, valida per il ritorno dei quarti di finale dei playoff di Serie C.

Una grande soddisfazione per la nostra società e per la città intera: l’approdo di un club di livello nazionale, in occasione di una gara così importante, è la conferma che il progetto Manfredonia Calcio e il percorso di valorizzazione del Miramare stanno diventando un riferimento credibile, funzionale e proiettato verso il futuro a livello nazionale.