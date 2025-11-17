[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Lastaria di Lucera: “Strumentalizzare un malore di un medico per fare campagna elettorale è sciacallaggio”

Dichiarazione congiunta dell’assessore alla Sanità della Regione Puglia Raffaele Piemontese e del Consigliere regionale Antonio Tutolo:

“Strumentalizzare un’emergenza legata a un malore grave e improvviso di un medico in servizio per fare propaganda elettorale è una forma di sciacallaggio politico che supera ogni limite accettabile.

Il reparto di Oncologia del ‘Lastaria’ di Lucera sta vivendo un momento di difficoltà perché il direttore medico della struttura, uno specialista stimatissimo perché sempre presente e infaticabile, è assente per seri motivi di salute. Una situazione umana e delicata, che meriterebbe rispetto e riservatezza, non l’uso vergognoso che ne sta tentando chi oggi urla allo scandalo.

Non abbiamo mai replicato, fino a oggi, ai colpi di teatro del consigliere Cera. Ma quando è troppo è troppo.

Il Policlinico ‘Riuniti’ di Foggia — a cui afferisce il ‘Lastaria’ — sta già lavorando alle sostituzioni necessarie, come avviene in ogni sistema sanitario quando un professionista viene colpito da un malore grave e improvviso. Sostenere il contrario è semplicemente falso.

È altrettanto inaccettabile che chi è candidato provi a trasformare una vicenda personale e dolorosa in un palcoscenico per la propria campagna elettorale.

Il consigliere Cera si faccia votare con le proprie forze, se ne è capace, non speculando sulla pelle di chi soffre.

I pazienti oncologici meritano serietà, verità e soluzioni, non teatrini e ultimatum davanti alle telecamere. La politica vera — quella che lavora anche quando le luci si spengono — non specula sulla malattia di nessuno.

Chi sceglie di farlo, se ne assume la piena responsabilità davanti ai cittadini”.