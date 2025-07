[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Una giornata “storica”.

L’assemblea annuale di Società di Storia Patria per la Puglia sottolinea l’impegno storico sipontino.

Sabato 5 luglio, presso l’Università degli Studi di Bari la tradizione di studi storici della nostra città ha trovato degna consacrazione.

L’assemblea annuale di Società di Storia Patria per la Puglia ha ratificato all’ unanimità l’istituzione ex novo di una Sezione regionale della stessa Società denominata“Sanità ed enti assistenziali” che è stata affidata dal Consiglio Direttivo, in data 8 marzo c.a., al Presidente della Sezione di Manfredonia, al suo terzo mandato, il dott. Lorenzo Pellegrino.

Nello stesso Consiglio veniva affidata la presidenza della Sezione regionale giuridica “Ricerca sulle consuetudini giuridiche locali” ad un’altra manfredoniana, l’Avv. Patrizia Piemontese, che l’assume, proprio a partire daquesto incontro sociale.

E le stesse fila della Sezione manfredoniana, già ampliate, con l’entrata lo scorso anno, della giornalista Prof.ssa Maria Antonietta Di Sabato, hanno annoverato l’ingresso, ratificato anch’ esso in assemblea, dellasipontina dott.ssa Maria Teresa Valente.

Quanta strada è stata compiuta da quei lontani anniCinquanta in cui il lungimirante Cristanziano Serricchioistituiva a Manfredonia la prima Sezione di Società di Storia Patria.

Lo studioso, laureato ed appassionato in storia del Risorgimento, comprendeva l’importanza di sottolineare a livello locale il valore degli studi storici, per lo sviluppo umano, culturale e sociale del territorio sipontino. “Per animare il presente”.

Scelta premiante che negli anni ha dato vita ad innumerevoli congressi, a svariate edizioni delle pubblicazioni “Siponto e Manfredonia nella Daunia”,editi da Andrea Pacilli; scelta che ha concorso ad ispirare anche la stessa creazione del Centro Studi Serricchio.

Proprio Pasquale Corsi, già professore ordinario dell’Università di Bari e Presidente di Società di Storia Patria per la Puglia, che non ha mancato in sede assembleare, di sottolineare il valore di questi studiosi sipontini, aveva scritto nell’ introduzione a “Siponto e Manfredonia nella Daunia” N. 4:

“In ideale ed effettiva continuità con i numerosi Convegni e la connessa pubblicazione dei relativi Atti a cura di Cristanziano Serricchio, che alla sua elevata ispirazione poetica seppe armoniosamente unire lo studio delle vicende storiche della sua terra, procede alacremente la pubblicazione della nuova serie, promossa ed organizzata da Lorenzo Pellegrino, che alla già professata arte medica aggiunge ora la rilettura circa la sua evoluzione pratica e teorica nel corso dei secoli.”

Ed ancora:

“… Importa piuttosto, da ultimo e in conclusione, rilevare ancora una volta l’importanza che ci sia qualche studioso a Manfredonia, (un tempo, Cristanziano Serricchio, ed ora Lorenzo Pellegrino) che si facciano promotori di questi Incontri … Da un lato sottraggano i ricercatori locali alle angustie delle sempre immanenti deformazioni municipalistiche, con i loro orizzonti di peculiarità e caratteristiche, che meritano di essere recuperate ed inserite nell’alveo della storiografia ufficiale …”.

Il dott. Pellegrino, primario in quiescenza di cardiologia, autore di circa cento cinquanta pubblicazioni, in riviste ed atti di congressi nazionali ed internazionali di cardiologia, che negli ultimi decenni procede con le ricerche storiche, con trenta monografie e curatele di quindici atti di congressi, sulla sanità, sul fascismo ed opere pie, ha salutato con molta soddisfazione l’istituzione della nuova sezione perché frutto di anni di lavoro strenue anche per giungere a tale risultato.

D’ intesa con la Presidente della Sezione giuridica, Patrizia Piemontese, avvocato e storica del diritto, a sua volta autrice di molteplici pubblicazioni storiche e di lingua del diritto, sono già in preparazione diversi incontri culturali di ampio respiro, a carattere locale, ma anche nazionale ed internazionale che coniugheranno entrambe le tematiche.

Anche la dott.ssa Maria Teresa Valente, nuova socia, giornalista, Assessora al Welfare ed alla cultura, autrice di scritti sulla realtà cittadina, ha già in animo di operare, nel suo ambito di competenza, per la valorizzazione della storia locale e dei documenti esistenti.

E la sezione tutta di Manfredonia è, senza sosta,attivissima nella valorizzazione della identità locale nelle maniere più diversificate.

Per la promozione della cultura e produzione locale, presentata da intellettuali sipontini, attraverso rassegne come “Liberi Libri”, ideata e condotta dalla socia Maria Antonietta Di Sabato con Simona Dado, con l’editoria di Andrea Pacilli, con la documentazione storica di Manfredonia del prof. Michele Ferri, con gli studi sull’ architettura del socio Arch. Nunzio Tomaiuoli, che insieme ad altri studiosi soci sono instancabili nelle loro ricerche.

E le due Sezioni regionali, nei prossimi mesi, saranno sempre più “catalizzatrici di incontri” che guardano al passato per forgiare un nuovo futuro.

Più cosciente del valore della nostra terra e dei suoi figli.

P.P.