“L’Anima Bianca della Puglia”, Vieste si candidata a Capitale Italiana della Cultura 2028
Oggi è un giorno storico per Vieste.
Abbiamo ufficialmente depositato la candidatura della nostra città a Capitale Italiana della Cultura 2028 con il progetto “L’Anima Bianca della Puglia”: una visione che unisce luce e identità, memoria e futuro, radici e innovazione ￼.
Un lavoro di squadra straordinario, costruito insieme a tante realtà, associazioni, professionisti, istituzioni e soprattutto alle anime vive della nostra comunità, che ci hanno donato idee, passione e fiducia.
Grazie, davvero grazie, a chi ha creduto che Vieste non fosse soltanto mare e turismo stagionale, ma un laboratorio di creatività, cultura e rigenerazione.
Oggi possiamo dirlo con orgoglio: ce l’abbiamo messa tutta.
Adesso la sfida continua, e facciamo un grande in bocca al lupo alla nostra città: Vieste merita questo riconoscimento, perché già oggi è capitale di bellezza, accoglienza e comunità.
Nei prossimi giorni annunceremo un evento pubblico aperto a tutti, dove presenteremo il progetto e condivideremo insieme il sogno che ci accompagna