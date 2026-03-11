Landini a Foggia il 13 marzo per il No al Referendum

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

LANDINI A FOGGIA IL 13 MARZO, ASSEMBLEA A BORGO MEZZANONE E ALLA FPT INDUSTRIAL, IN SERATA ASSEMBLEA PUBBLICA A SOSTEGNO DEL NO AL REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 22-23 MARZO

Nel segno dell’impegno per il lavoro, i diritti, la democrazia, la giustizia, la Costituzione, la giornata del segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, che sarà a Foggia venerdì 13 marzo.

Primo appuntamento alle ore 12, un incontro con lavoratrici e lavoratori dell’insediamento informale della pista di Borgo Mezzanone, per fare il punto sulle condizioni di vita e di lavoro e denunciare ancora una volta la grande occasione persa di superamento dei “ghetti” attraverso l’utilizzo dei fondi stanziati dal PNRR, 54 milioni su un totale di 200 stanziati per il più grande insediamento di operai stranieri in Italia, a 10 km dal capoluogo foggiano ma che ricade nel Comune di Manfredonia.

Dalle ore 14 il segretario generale della Cgil parteciperà all’assemblea promossa dalla Fiom all’interno dello stabilimento FPT Industrial, coinvolto nella vendita del Gruppo Iveco da parte di Exor – la holding della famiglia Agnelli-Elkann – al gruppo indiano Tata Motors. Ma sarà l’occasione per discutere delle crisi e dell’assenza di politiche industriali nel Paese, che investono il settore dell’automotive ma non solo, così come delle questioni salariali.

Dalle ore 17 ultimo appuntamento con l’assemblea pubblica promossa da Cgil Foggia e Cgil Puglia sul referendum costituzionale del 22-23 marzo prossimi. Presso l’auditorium della Camera di Commercio in Via Protano, un incontro dal titolo “Vota No per difendere Giustizia, Costituzione, Democrazia”, nel quale oltre a Landini interverranno – coordinati dalla giornalista Antonella D’Avola – il magistrato e presidente del Comitato nazionale “Giusto dire No”, Antonio Diella; il presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro; il docente di Diritto processuale civile dell’Università di Foggia, e presidente del Comitato “Società Civile per il No” provinciale, Gianpaolo Impagnatiello; la docente di Diritto del Lavoro dell’Università di Foggia, Madia D’Onghia; la studentessa Maria Genovese; il segretario generale della Camera del Lavoro di Foggia, Gianni Palma.