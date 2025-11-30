Sport Manfredonia

L’amarezza di Cicerelli: “Avevamo anche segnato, ma non so cosa hanno visto”

Redazione30 Novembre 2025
Ai microfoni del club, al termine di Nola-Manfredonia, ha parlato anche Benny Cicerelli, capitano dei sipontini.

“Sotto di un eurogol dopo 2′ e sotto di un uomo dopo 15′: tutte le squadre si sarebbero arrese, ma noi no” ha sottolineato il centrocampista “Nella ripresa c’è stato un altro Manfredonia, abbiamo creato e trovato anche due reti: se su quella di Biagioni avevamo intuito che ci fosse un fuorigioco, su quello di Urain sinceramente non ci abbiamo capito molto” l’amarezza del 5 biancoceleste.

“Ora dobbiamo metterci al lavoro per la gara contro il Nardò, uno scontro diretto da vincere a tutti i costi”.

