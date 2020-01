”Partita difficile contro una squadra di assoluto valore. Noi siamo in emergenza a causa delle squalifiche di Ieva e Landolfi e degli infortuni di Iacobone a Abruzzese. Faremo di tutto per tenere testa al Manfredonia sperando in un colpo a sopresa. Pronostico scaramantico”



Ha scommesso sulla vittoria del Canosa il tecnico canosino Celestino Ricucci nel consueto articolo sulle previsioni di giornata pubblicato da calciowebdilettanti.