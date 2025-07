[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

L’Agosto Orsarese tra musica, degustazioni, teatro e sport

Un mese di eventi con il Guitar Festival, la Festa del Pane, il Raduno delle Bande, il Wild Fest

Laboratori, dj set, i tornei sportivi, incontri letterari, teatro e poi, ancora, le mostre d’arte e la danza

ORSARA DI PUGLIA (Fg) – Da martedì 29 luglio a venerdì 1° agosto, nell’incantevole scenario dell’Abbazia Sant’Angelo, si terrà l’Orsara Guitar Festival con concerti, masterclass, laboratori e seminari. I concerti, a ingresso libero, si terranno a partire dalle ore 20:30: il 29 luglio sarà protagonista la Schola Gregoriana Kalos; il 30 luglio si esibiranno Daniele Signoriello e Cristian Loreti; il 1° agosto concerto finale degli studenti con l’orchestra di chitarre. L’Orsara Guitar Festival è organizzato dalla casa di produzione musicale Music Forge Studio in collaborazione con Holladura APS e con il patrocinio di Regione Puglia e Comune di Orsara di Puglia. Oltre ai concerti aperti al pubblico, la rassegna comprende la masterclass di chitarra del maestro Daniele Sardone, il laboratorio di liuteria a cura del maestro Umberto Cevoli, il laboratorio di registrazione ambientale a cura del professor Antonio Mazzeo e altri seminari, nonché una mostra fotografica di Marica Fattore.

L’AGOSTO ORSARESE. Inaugurato dall’Orsara Guitar Festival, l’agosto orsarese proseguirà con moltissimi eventi, a cominciare dal cinema sotto le stelle. Lunedì 4 agosto, invece, alle ore 18 a Palazzo De Gregorio sarà presentato “Pensieri tra le dita”, libro di poesie scritto da Michele Di Domenico. All’evento prenderanno parte Sunny Valerio e Fabrizio Voghera. Martedì 5 agosto, per la Festa della Madonna della Neve, alle ore 21 in Largo San Michele ci sarà lo spettacolo di “N’Duccio e sua orchestra”. Il 6-7 e 8 agosto, con il sostegno della Regione Puglia, Orsara di Puglia celebrerà “La Festa del Pane”, con laboratori, degustazioni, musica e danza. Sabato 9 agosto, si terranno il “Raduno della Bande musicali” e la commedia in tre atti “U mulu sucialiste”.

DAL 10 IN POI. Doppio appuntamento il 10 agosto: dalle ore 17, a Parco San Mauro, prenderà il via la settima edizione di Wild Fest, mentre alle ore 18, nella Chiesa dell’Annunziata, Michele Guidacci presenterà il suo libro “Memorie”. Un doppio appuntamento caratterizzerà anche l’11 agosto: alle ore 18, in aula consiliare, le migliori studentesse e i migliori studenti di Orsara saranno premiati con la consegna delle Borse di Studio; alle ore 21.30, in Piazza Municipio, dj set con musica anni ’80, ’90 e 2000 con “Beren gek live”. Verticale di vini, torneo di calcio Balilla in piazza e serata dedicata alle canzoni di Mina per il 12 agosto. Fino al 31 agosto, Orsara di Puglia sarà animata da una serie di eventi tra musica e iniziative culturali, alcune delle quali attinenti a progetti iniziati negli scorsi anni come “La Festa della Pannocchia”, “Silent Disco”, Il “Corteo storico dei monaci e cavalieri Calatrava” e molto altro ancora.

LE ALTRE ATTIVITÀ. Si preannuncia emozionante e densa di significati la serata del 15 agosto, in Largo San Michele, dedicata alla memoria di Antonio Garibba, attore e regista teatrale orsarese che con la propria opera culturale ha lasciato una traccia indelebile del suo impegno per la Comunità orsarese. Arte, mostre, tornei sportivi, artigianato e laboratori sono le altre attività che animeranno tutto l’agosto orsarese.