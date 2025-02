[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

L’Aeroporto Gino Lisa avrà il servizio antincendio aeroportuale assicurato dai Vigili del Fuoco

Il Ministero dell’Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco -, ha sottoscritto con il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti il decreto Interministeriale, in via di pubblicazione, che inserisce l’aeroporto Gino Lisa di Foggia tra gli scali nei quali il servizio antincendio aeroportuale verrà assicurato dal Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, ordinariamente in 6^ categoria.

In attesa della predisposizione del servizio da parte del corpo nazionale del 115 e della disponibilità della sede operativa da destinare al distaccamento, il servizio verrà erogato da Aeroporti di Puglia secondo le consuete modalità.