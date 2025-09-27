[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Ladri di carrozzelle for Children il 30 settembre in Piazza Papa Giovanni XXIII a Manfredonia

Vogliamo condividere con tutti una mattinata speciale dedicata alla pace, gentilezza e rispetto reciproco, insieme agli studenti, alle associazioni e a tutta la cittadinanza.

In un mondo dove spesso ci sono conflitti e incomprensioni, è fondamentale impegnarsi come comunità per creare un ambiente sicuro e accogliente per tutti.

La speranza è un sentimento potente: quando crediamo in noi stessi e negli altri, possiamo superare ostacoli e raggiungere grandi traguardi. Ogni piccola azione conta e insieme possiamo costruire un mondo più bello.

Vi aspettiamo per vivere insieme tutte queste emozioni!

Un sentito ringraziamento a tutte le autorità civili e religiose presenti e a tutti coloro che ci hanno sostenuto e continuano a sostenerci in questa importante iniziativa.