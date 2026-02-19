[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

“L’Acquasala salverà il mondo”. Il Reverendo Podolico in scena a Rocchetta Sant’Antonio

Domenica 22 febbraio, ore 21.00, in Piazza Aldo Moro.

Rocchetta Sant’Antonio si prepara ad accogliere uno spettacolo fuori dagli schemi, capace di unire ironia, tradizione e riflessione contemporanea. Domenica 22 febbraio andrà in scena “L’Acquasala salverà il mondo”, la performance “gastrofonica” del Reverendo Podolico, artista noto per il suo stile originale e provocatorio.

Tra comicità surreale e affondi poetici, lo spettacolo prende spunto da uno dei simboli più semplici e autentici della cultura contadina del Sud – l’acquasala – per trasformarlo in metafora potente dei nostri tempi. Un piatto povero che diventa emblema di resilienza, comunità e ritorno all’essenziale, in un mondo sempre più complesso e frenetico.

Con il suo linguaggio diretto e visionario, il Reverendo Podolico accompagna il pubblico in un viaggio teatrale che mescola narrazione, satira sociale e momenti di intensa partecipazione emotiva. “L’Acquasala salverà il mondo” è uno spettacolo che fa sorridere, ma anche pensare, riscoprendo nella semplicità delle radici una possibile chiave per immaginare il futuro.

“Un format innovativo musicale gastronomico nato dal basso per promuovere le tipicità enogastronomiche della Puglia garganica. Le materie prime come pane, olio extravergine d’oliva, verdure selvatiche e caciocavallo podolico saranno gli attori principali di questa performance teatrale, musicale e gastronomica”.

L’appuntamento è per domenica 22 febbraio a Rocchetta Sant’Antonio, in una serata che si preannuncia coinvolgente e ricca di spunti.

Un’occasione imperdibile per chi ama il teatro che diverte, provoca e racconta il territorio con uno sguardo nuovo.